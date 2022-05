Altra nave russa affondata | che cosa succede nel Mar Nero

Advertising

NATOlizer : Kiev: colpita un’altra nave russa. Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo intero» | Le news di...… - italiaserait : Odessa, Kiev: “Colpita altra nave Russia” - GustavoSetti7 : RT @Corriere: Kiev: colpita un’altra nave russa. Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo intero» - alessandradale0 : RT @ComVentotene: Ufficiale: un'altra nave russa, la Vsevolod Bobrov, è stata colpita dalla marina ucraina vicino all’Isola dei Serpenti e… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Kiev: colpita un’altra nave russa. Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo intero» -

Adnkronos

Odessa: in fiammerussa Ucraina, Draghi: ogni iniziativa per pace, anche contatto Biden - PutinOre 00.12 - Media: Mosca ha perso un'nel Mar Nero La Russia ha perso un'nel Mar Nero: lo scrive Canale 24, che cita fonti dell'intelligence ucraina. La notizia non è stata per ... Ucraina, esplosioni a Kherson e Nikolaev. Odessa: in fiamme altra nave russa Secondo le autorità di Kiev la nave russa per il supporto logistico Vsevolod Bobrov è stata colpita dalla marina ucraina nel Mar Nero. Da Mosca non sono arrivate né conferme né smentite ...(Adnkronos) – L’Ucraina ha riferito di aver colpito una nave della Marina russa dedita alla logistica vicino all’Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo he reso noto Serhiy Bratchuk, portavoce ...