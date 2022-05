Ultime Notizie – Covid Italia, primi casi di Ba.4: sottovarianti più contagiose ed evadono risposta immunitaria (Di giovedì 12 maggio 2022) In Italia “la sottovariante Omicron Ba.2 ha quasi completamente soppiantato la Ba.1, mentre vengono già segnalati i primi casi di Ba.4. Allo stato attuale delle conoscenze, queste nuove sotto-varianti di Omicron sembrano avere una maggior trasmissibilità rispetto a Ba.2 e, soprattutto, una maggior capacità di evadere la protezione immunitaria, sia da vaccino, sia da pregressa infezione: questo determina una probabilità più elevata di reinfezione, oltre ad una maggiore resistenza di queste varianti agli anticorpi monoclonali”. Lo sottolinea la Fondazione Gimbe nel report settimanale indipendente sull’epidemia di Covid-19 in Italia. “Per quanto riguarda l’efficacia vaccinale sull’ospedalizzazione, se per queste nuove sottovarianti non sono ancora disponibili dati, la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) In“la sottovariante Omicron Ba.2 ha quasi completamente soppiantato la Ba.1, mentre vengono già segnalati idi Ba.4. Allo stato attuale delle conoscenze, queste nuove sotto-varianti di Omicron sembrano avere una maggior trasmissibilità rispetto a Ba.2 e, soprattutto, una maggior capacità di evadere la protezione, sia da vaccino, sia da pregressa infezione: questo determina una probabilità più elevata di reinfezione, oltre ad una maggiore resistenza di queste varianti agli anticorpi monoclonali”. Lo sottolinea la Fondazione Gimbe nel report settimanale indipendente sull’epidemia di-19 in. “Per quanto riguarda l’efficacia vaccinale sull’ospedalizzazione, se per queste nuovenon sono ancora disponibili dati, la ...

