Ucraina | Mosca come i pirati | portano in Siria una nava piena di grano rubato

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco. Lo ha detto il Primo ministro britannico Bor… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Carrarmati russi attaccano l'acciaieria Azovstal, già bombardata dal cielo. Nell'edificio si sarebbe svil… - alfredobianchi : RT @Piu_Europa: #Finlandia e #Svezia, storicamente neutrali, ora vogliono entrare nella #NATO. È la diretta conseguenza dell’aggressione m… - lefarey : RT @RaiNews: Tra i vestiti le truppe di Mosca trovano una divisa militare ucraina e una medaglia d'onore. Onorificenza che segna la fine de… -

... dice ai russi che la sua posizione sulla crisiè la stessa del Cremlino. 'Il nostro obiettivo è stringere migliori rapporti con la Russia - dice in un messaggio dalla Piazza Rossa di- ...... il ministro dell'economia e del clima Robert Habeck, che e' anche vice Cancelliere, ha accusatodi usare l'energia 'come un'arma', cosa che da anni non e' proprio una novita'. Poi ha aggiunto ...Valery Gerasimov, il generale e capo dello stato maggiore russo, sarebbe stato «sospeso» da Putin. A rivelarlo è stato un alto consigliere del ...So che sono bloccati conti degli oligarchi russi per un valore di circa 1 miliardo, e sono grato all'Italia per questo passo', ha commentato il presidente ucraino. 'Non ho mai parlato di riconoscere l ...