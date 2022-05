"Sempre a 90 gradi". Joe Biden e Mario Draghi, l'orrore di Marco Travaglio: l'insulto a luci rosse (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'asse Niente-Nulla", pontifica fin dal titolo del suo fondo Marco Travaglio. Siamo sul Fatto Quotidiano, l'edizione è quella di giovedì 12 maggio. Il direttore si spende sull'incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e Mario Draghi, puntando il dito - come di fatto fa ogni giorno, escamotage trito e ritrito - contro quelli che chiama i "giornaloni". Insomma, per Travaglio di giusto c'è solo Travaglio. E il fondo del direttore la consueta colata di insulti. Si parte in quarta: "Abituata a un presidente che stringe la mano a nessuno, la stampa americana non s' è accorta della visita di Draghi a Biden, spacciata da quella italiana come un evento storico". E insomma, così si giustifica subito il titolo "asse Niente-Nulla", che sarebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'asse Niente-Nulla", pontifica fin dal titolo del suo fondo. Siamo sul Fatto Quotidiano, l'edizione è quella di giovedì 12 maggio. Il direttore si spende sull'incontro alla Casa Bianca tra Joe, puntando il dito - come di fatto fa ogni giorno, escamotage trito e ritrito - contro quelli che chiama i "giornaloni". Insomma, perdi giusto c'è solo. E il fondo del direttore la consueta colata di insulti. Si parte in quarta: "Abituata a un presidente che stringe la mano a nessuno, la stampa americana non s' è accorta della visita di, spacciata da quella italiana come un evento storico". E insomma, così si giustifica subito il titolo "asse Niente-Nulla", che sarebbero ...

