Sciame d’api sulla basilica di Gandino, quarta volta in un mese (Di giovedì 12 maggio 2022) Gandino. Mercoledì 11 maggio un corposo Sciame è stato segnalato ai piedi della facciata che domina Piazza Emancipazione. Dopo aver opportunamente delimitato l’area per evitare inconvenienti il parroco don Innocente Chiodi ha chiesto l’intervento alla locale apicoltrice Irene Torri, titolare di un’azienda agricola in località Vedinasco. Con mosse esperte ha condotto le api all’interno di un alveare provvisorio e scongiurato qualsiasi problema a fedeli e passanti. Analoghi episodi avevano riguardato, il 19 ed il 30 aprile rispettivamente i rami dell’ulivo posti sul sagrato ed un antico vaso nel cortile del vicino Centro Pastorale, poi oggetto pure di un altro caso. Episodi che di aggiungono a quegli che negli ultimi anni hanno riguardato più volte l’area della basilica. Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022). Mercoledì 11 maggio un corposoè stato segnalato ai piedi della facciata che domina Piazza Emancipazione. Dopo aver opportunamente delimitato l’area per evitare inconvenienti il parroco don Innocente Chiodi ha chiesto l’intervento alla locale apicoltrice Irene Torri, titolare di un’azienda agricola in località Vedinasco. Con mosse esperte ha condotto le api all’interno di un alveare provvisorio e scongiurato qualsiasi problema a fedeli e passanti. Analoghi episodi avevano riguardato, il 19 ed il 30 aprile rispettivamente i rami dell’ulivo posti sul sagrato ed un antico vaso nel cortile del vicino Centro Pastorale, poi oggetto pure di un altro caso. Episodi che di aggiungono a quegli che negli ultimi anni hanno riguardato più volte l’area della

Advertising

webecodibergamo : Sciame d’api sulla Basilica di Gandino, è la quarta volta in un mese - Foto - ValserianaNews : Sciame d'api sulla Basilica di Gandino, il quarto caso in un mese - FedeItaliano76 : Da oggi in libreria... - salvinimi : Uno sciame d'api ci ha attaccato sul tetto. In fretta e furia ho schiacciato le bombolette di schiuma poliuretanica… - GualtieroCorri1 : @antonio_catta @Slinkybrowneyes @nwo_to Ieri mattina in vigna ho trovato uno sciame d'Api migranti su un picchetto.… -