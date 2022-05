Osimhen non si trattiene: le sue parole sul futuro spiazzano (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo le parole del suo amico giornalista Oma Akatugba, anche Victor Osimhen si è espresso sul suo futuro con la maglia del Napoli. Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa l’ultima gara casalinga della stagione. Per molti giocatori potrebbe rappresentare anche la partita di addio al cospetto del pubblico partenopeo. Se, infatti, l’addio di Lorenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo ledel suo amico giornalista Oma Akatugba, anche Victorsi è espresso sul suocon la maglia del Napoli. Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa l’ultima gara casalinga della stagione. Per molti giocatori potrebbe rappresentare anche la partita di addio al cospetto del pubblico partenopeo. Se, infatti, l’addio di Lorenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Armando70296762 : @Peppedema921 @Torrenapoli1 Osimhen è uscito all'82 esimo con la Roma , poi accusi gli altri di non guardare le par… - theldest3 : RT @Napoli_Report: Secondo me ci sono già offerte per #Osimhen: sono dal #ManUtd e il #Newcastle. Per quanto ne so io non corrispondono anc… - er_toscano : RT @Napoli_Report: Secondo me ci sono già offerte per #Osimhen: sono dal #ManUtd e il #Newcastle. Per quanto ne so io non corrispondono anc… - jimmy_goat_ : RT @AndreaFalco_15: #Osimhen, l’amico Oma Akatugba a Radio Marte: “Deluso e scontento, voleva un trofeo con il Napoli, ha sfruttato i giorn… - RaffaeleDAnna3 : @Guido17595958 Unica cosa però: se l'anno prossimo dovessimo trovarci a lottare di nuovo per il primo posto intorno… -