L’Ucraina | «Le truppe russe bloccano le uscite sotterranee da Azovstal» – Il live blog

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nel 78esimo giorno della guerra in Ucraina Kiev ha fatto sapere di aver respinto indietro le forze di Mosca in un contrattacco che potrebbe cambiare le sorti del conflitto, mentre è arrivato lo stop a un terzo del gas russo in transito nel Donbass. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato di aver riconquistato Pytomnyk, un villaggio sull’autostrada principale a nord di Kharkiv. Intanto a Mariupol l’acciaieriacontinua a essere bombardata.ha offerto uno scambio con prigionieri russi a Mosca mentre la regione di Cherson prepara un referendum per chiedere l’annessione alla Russia. Oggi il presidente e il primo ministro della Finlandia si sono intanto schierati per l’adesione alla Nato «al più presto possibile». 15.15 – Dl Ucraina bis passa alla Camera Il decreto Ucraina bis è stato confermato dall’Aula del ...