LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga in solitaria di Diego Rosa, il gruppo è distante 4? (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.52 Completate le prime due ore di corsa. Media oraria, piuttosto moderata, di 38 km km/h. 14.50 Clima estremamente rilassato in gruppo. Cavendish manda baci alla telecamera mentre Gaviria fa numeri da funambolo con la bicicletta. 14.47 120 km al traguardo di Scalea. Il vantaggio di Diego Rosa, da solo in fuga, è ora salito a 4’30”. 14.44 Questa invece la top10 della classifica generale. L’unico modo per guadagnare tempo oggi sarà probabilmente provare a prendere i 3” in palio al traguardo volante di Guardia Piemontese Marina: 1 1 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 20 6? 18:21:03 2 2 – KÄMNA Lennard BORA – ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.52 Completate le prime due ore di corsa. Media oraria, piuttosto moderata, di 38 km km/h. 14.50 Clima estremamente rilassato in. Cavendish manda baci alla telecamera mentre Gaviria fa numeri da funambolo con la bicicletta. 14.47 120 km al traguardo di Scalea. Il vantaggio di, da solo in, è ora salito a 4’30”. 14.44 Questa invece la top10 della classifica generale. L’unico modo per guadagnare temposarà probabilmente provare a prendere i 3” in palio al traguardo volante di Guardia Piemontese Marina: 1 1 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 20 6? 18:21:03 2 2 – KÄMNA Lennard BORA – ...

