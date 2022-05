Juventus | Ventola | “Fallimento? Non esageriamo ma sicuramente c’è delusione”

(Di giovedì 12 maggio 2022)– Nicola, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando della stagione della. Ecco quanto affermato. “A differenza di molte gare di campionato, era riuscita a ribaltarla contro una forte Inter. Poi l’episodio del rigore e i cambi di Allegri sono stati episodi che hanno fatto riemergere l’Inter. Alla fine il bilancio è giusto con l’Inter che ha portato la coppa a casa. Lachiude la stagione senza trofei? La Juve ad inizio campionato era una delle favorite. Molti parlano di giocatori non all’altezza della, ma nella rosa ci sono 18 nazionali. Secondo me è la più forte in Serie A. Da quella rosa e da un allenatore esperto come Allegri – che conosce l’ambiente – mi aspettavo almeno un trofeo. ...

AndreaGubello : Questa è la serata dei Trevisani, Paganin, Pistocchi, Adani, Cassano, Varriale, Bonolis, Vieri, Ventola.

e Inter si affronteranno sul terreno di gioco per aggiudicarsi il trofeo in una gara che ... Evra, Panucci , Matri, Di Biagio, Brocchi, Aldair, Di Livio, Pancaro, Peruzzi,, Zaccardo, ......chiuse addirittura al terzo posto a quota 69 punti dietro a Roma seconda a quota 70 e alla... In panchina: Fontana, Sorondo, Seedorf,. Allenatore: Cuper. Arbitro: Gianluca Paparesta di ... TMW - Ventola: "Giusta la vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Juve scarsa Ha 18 nazionali in rosa" Nicola Ventola ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato della finale di Coppa Italia disputatasi ieri sera: "Juventus ko in Coppa Italia A differenza di molte ...Summer Soccer Stars mercoledì 1 giugno a Roseto degli Abruzzi. Ci sarà anche Francesco Totti, Sèbastien Frey e tanti altri tra cui Cecilia Rodriguez ...