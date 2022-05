John Elkann, incontro a Torino con Marc Zuckerberg: ecco il motivo (Di giovedì 12 maggio 2022) Mark e Priscilla Zuckerberg hanno visitato la storica Cioccolateria Peyrano a Torino accompagnati da John Elkann , presidente di Exor (azionista di maggioranza, tra gli altri, della Juventus) e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 12 maggio 2022) Mark e Priscillahanno visitato la storica Cioccolateria Peyrano aaccompagnati da, presidente di Exor (azionista di maggioranza, tra gli altri, della Juventus) e...

Advertising

IliasseY56 : RT @nickkwolff: “Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario…” - John Elkann So? ?? - giuIsz : RT @nickkwolff: “Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario…” - John Elkann So? ?? - sarer27 : RT @nickkwolff: “Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario…” - John Elkann So? ?? - 4zajuve : RT @nickkwolff: “Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario…” - John Elkann So? ?? - Sanna60982847 : RT @nickkwolff: “Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario…” - John Elkann So? ?? -