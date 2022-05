Intanto nel mondo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Regno Unito firma accordi di sicurezza con la Svezia e la Finlandia, il cardinale Joseph Zen arrestato a Hong Kong, tre condanne in Malawi per l’omicidio di un uomo affetto da albinismo. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Regno Unito firma accordi di sicurezza con la Svezia e la Finlandia, il cardinale Joseph Zen arrestato a Hong Kong, tre condanne in Malawi per l’omicidio di un uomo affetto da albinismo. Leggi

I paletti del M5s sull'invio delle armi in Ucraina Intanto il paradosso, riflette un 'big' del Movimento 5 stelle, è che a decidere sullo spostamento ... Iv ha già detto di non volerlo votare mentre nel Pd ci sono resistenze ma si spiega che la partita ... Draghi: 'L'Ucraina è nostra amica, serve un piano Marshall per la ricostruzione' Kiev denuncia l'uso di bombe al fosforo e a grappolo nel distretto di Dnipropetrovsk. Il presidente ... Intanto, sul fronte bellico potenti esplosioni a Mykolaiv, di missili nella regione di Karkiv, in ... Internazionale il paradosso, riflette un 'big' del Movimento 5 stelle, è che a decidere sullo spostamento ... Iv ha già detto di non volerlo votare mentrePd ci sono resistenze ma si spiega che la partita ...Kiev denuncia l'uso di bombe al fosforo e a grappolodistretto di Dnipropetrovsk. Il presidente ..., sul fronte bellico potenti esplosioni a Mykolaiv, di missili nella regione di Karkiv, in ... Intanto nel mondo