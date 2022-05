Il produttore di armi statunitense Lockheed Martin | “In arrivo molte richieste di missili Guardiamo al futuro con ottimismo”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il gruppo della difesaha affermato che i clienti internazionali hanno “segnalato interesse perdi precisione e aerei” mentre i governi occidentali sono pronti a ricostituire le loro scorte e aumentare i budget per la difesa dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina. L’azienda ha “in” sulledi precisione, ha affermato oggi il responsabile finanziario Jay Malave secondo quanto riporta il Financial Times. Pochi giorni fa il gruppo, che dall’inizio delle ostilità in Ucraina ha visto il suo valore di borsa salire del 12% e raggiungere i 115 miliardi di dollari, ha annunciato l’intenzione di raddoppiare la produzione dianticarro Javelin portandola da 2mila a 4mila unità ...

