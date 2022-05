Giornata degli Infermieri, comunicato Nursind (Di giovedì 12 maggio 2022) Infermiere (foto d'archivio) Pisa,12 maggio 2022 - comunicato del delegato Nursind , Daniele Carbocci . "Oggi si celebrano gli Infermieri, ma noi abbiamo davvero poco da festeggiare. Dopo due anni di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Infermiere (foto d'archivio) Pisa,12 maggio 2022 -del delegato, Daniele Carbocci . "Oggi si celebrano gli, ma noi abbiamo davvero poco da festeggiare. Dopo due anni di ...

Advertising

rusembitaly : ??Giornata di lutto a #Odessa Il 2 maggio 2014 in una delle piazze principali della città di Odessa è avvenuta una… - gippu1 : Il #5maggio 2002 raccontato da 'Tutto in un giorno', questo documentario di Italia1 che ripercorse la giornata degl… - UKRinIT : Oggi, nell’Ambasciata d’Ucraina si è svolto un’evento dedicato alla Giornata dell’Europa con la partecipazione degl… - catiamonte : RT @killuminati_733: Oggi è la giornata nazionale degli 'eroi' che legano i 'novax' a letto per schernirli e farli secchi. - John_Wick_BJ : RT @VenezianiMar: È scattata la solita trappola per gli alpini: denunciarne uno per criminalizzarne centomila. E che coincidenza: prima con… -