Così il Pd era pronto alla stangata sulla casa (Di giovedì 12 maggio 2022) La revisione degli estimi catastali avrebbe raddoppiato la tassa sulla casa. Ecco perché è intervenuto il centrodestra Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) La revisione degli estimi catastali avrebbe raddoppiato la tassa. Ecco perché è intervenuto il centrodestra

Advertising

AndreaMarcucci : Si sono dovuti dimettere tutti i suoi componenti, ma alla fine, Vito Petrocelli non è più Presidente della Commissi… - PremiDavid : «Grazie Paolo di avermi dato questa possibilità importante e per te così intima. Il mio pensiero sul set era quello… - il_guene : @MattGarau Ragazzi, guardate che il mondo non è solo Europa e Nord America ... E guardate che il sistema euro dolla… - martafranze : @dinosmaur0 per me la situa è tipo 1 2 3 alza … i coglioni da terra ah no non era così? - manzonimich : RT @ClaMarchisio8: Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni?? Quand… -