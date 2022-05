(Di giovedì 12 maggio 2022) Gianluca Ferrara è il sere 'desig' dal M5S per sostituire, alla guida della Commissione Esteri del Se, il filorusso Vito Petrocelli, decaduto dopo il parere della Giunta per il regolamento.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Basti pensare a quanto scriveva il parlamentare campano su ...... quest'ultima (che già ora propone la crittografia end - to - end nellesingole) nei prossimi ... Fogli e Presentazioni di Workspace la protezione- phishing di Gmail. Sempre su Gmail sono già ... Chat anti Nato, pizzicato un altro M5s Gianluca Ferrara è il senatore 'designato' dal M5S per sostituire, alla guida della Commissione Esteri del Senato, il filorusso Vito Petrocelli, decaduto dopo il parere della Giunta per il regolamento ...La Russia vuole attaccare, tramite false controinchieste e teorie del complotto, la comunità ebraica. Con l'obiettivo di giustificare l'invasione militare ...