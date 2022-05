Aereo si incendia dopo l'atterraggio in Cina | video (Di giovedì 12 maggio 2022) Un Aereo della compagnia Tibetan Airlines ha preso fuoco dopo l'atterraggio all'aeroporto cinese di Chongqing Jiangbei. L'apparecchio è finito fuori pista e qui una delle ali che nascondono i serbatoi di carburante, si è spezzata dando origine all'incendio che ha terrorizzato i passeggeri. per fortuna la rapidità nelle manovre di evacuazione ha fatto si che tutti coloro che erano a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. Non ci sarebbero infatti vittime ma solo feriti Leggi su panorama (Di giovedì 12 maggio 2022) Undella compagnia Tibetan Airlines ha preso fuocol'all'aeroporto cinese di Chongqing Jiangbei. L'apparecchio è finito fuori pista e qui una delle ali che nascondono i serbatoi di carburante, si è spezzata dando origine all'incendio che ha terrorizzato i passeggeri. per fortuna la rapidità nelle manovre di evacuazione ha fatto si che tutti coloro che erano a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. Non ci sarebbero infatti vittime ma solo feriti

