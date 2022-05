Vanessa Hudgens sarà una caminionsta nel film Big Rig (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'attrice Vanessa Hudgens sarà la protagonista del film Big Rig, un progetto che verrà diretto da Martha Stevens. Vanessa Hudgens interpreterà una camionista nel film Big Rig, un progetto che la vedrà coinvolta anche come produttrice esecutiva. La sceneggiatura del lungometraggio sarà invece firmata da Ryan Binaco e l'inizio delle riprese è previsto entro la fine del 2022. Nel film Big Rig, l'attrice Vanessa Hudgens avrà la parte di una donna che, nel tentativo disperato di mantenere economicamente la sua famiglia, diventa una camionista di rimorchi e deve compiere vari viaggi attraverso gli Stati Uniti. Bertie compie la svolta drammatica nella sua vita e trova così se stessa e la libertà. Vivendo in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'attricela protagonista delBig Rig, un progetto che verrà diretto da Martha Stevens.interpreterà una camionista nelBig Rig, un progetto che la vedrà coinvolta anche come produttrice esecutiva. La sceneggiatura del lungometraggioinvece firmata da Ryan Binaco e l'inizio delle riprese è previsto entro la fine del 2022. NelBig Rig, l'attriceavrà la parte di una donna che, nel tentativo disperato di mantenere economicamente la sua famiglia, diventa una camionista di rimorchi e deve compiere vari viaggi attraverso gli Stati Uniti. Bertie compie la svolta drammatica nella sua vita e trova così se stessa e la libertà. Vivendo in ...

