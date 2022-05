Ucraina | “possibile attacco da Bielorussia anche fra una settimana”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Un’da parte dellapotrebbe avvenirefra una. Lo sostiene l’esperto militare ucraino Oleh Zhdanov, che su Telegram ha scritto che è alta la probabilità di unda parte della, che attualmente sta posizionando forze speciali al confine con l’, a Volyn e nella regione di Leopoli. “Le truppe stanno ancora avanzando verso il nostro confine, in particolare le forze operative speciali e occupano aree operative – ha dichiarato l’esperto militare – Non dovremmo ignorare questo fattore, assieme alle dichiarazioni di Lukashenko, ed essere pronti per lo scontro con l’esercito bielorusso, il cuipotrebbe avvenire nelle prossime settimane o addirittura tra una ...

RaiNews

Che spero finisca prima. Ma penso che l'possa resistere a lungo, Certo, hanno il diritto di difendersi e hanno sofferto molto. Ma devono riconciliarsi tra loro e non credo che ...L'evacuazione è statagrazie all'assistenza del Ministero degli Affari esteri e della rete diplomatica italiana ine Polonia che ha interloquito con i Ministeri ucraini per la messa ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 76 (Adnkronos) – Un’attacco da parte della Bielorussia potrebbe avvenire anche fra una settimana. Lo sostiene l’esperto militare ucraino Oleh Zhdanov, che su Telegram ha scritto che è alta la probabilità ...Un gruppo di 63 bambini orfani ucraini è stato evacuato in Polonia e oggi arriverà in Italia. I piccoli, dai quattro ai sedici anni, provengono da orfanotrofi di Mariupol e Kramatorsk, nell’Oblast di ...