Spaccio di droga tra Caserta e Benevento, due sanniti estranei al clan Massaro: la decisione del Riesame (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Erano state coinvolti nell’inchiesta antidroga condotta dalla DDA che era sfociata lo scorso 20 aprile 2022 nell’applicazione di misure cautelari degli arresti domiciliari per Alfonso Greco, 48 anni, e obbligo di firma per Vincenzo Grego 22 anni. La X sezione del Tribunale del Riesame di Napoli accogliendo le richieste della difesa rappresentata dall’avv. Antonio Leone ha revocato i domiciliari nei confronti di Alfonso Greco e annullato l’ordinanza per Vincenzo Grego per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. I provvedimenti restrittivi erano arrivati dopo una indagine nata nell’ottobre 2018 e proseguita fino al maggio 2020, condotta attraverso un’ampia piattaforma tecnica e una mirata attivita’ esterna di riscontro, mettendo in luce un gruppo criminale, attivo prevalentemente nella Valle di Suessuola e collegato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Erano state coinvolti nell’inchiesta anticondotta dalla DDA che era sfociata lo scorso 20 aprile 2022 nell’applicazione di misure cautelari degli arresti domiciliari per Alfonso Greco, 48 anni, e obbligo di firma per Vincenzo Grego 22 anni. La X sezione del Tribunale del Riesame di Napoli accogliendo le richieste della difesa rappresentata dall’avv. Antonio Leone ha revocato i domiciliari nei confronti di Alfonso Greco e annullato l’ordinanza per Vincenzo Grego per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. I provvedimenti restrittivi erano arrivati dopo una indagine nata nell’ottobre 2018 e proseguita fino al maggio 2020, condotta attraverso un’ampia piattaforma tecnica e una mirata attivita’ esterna di riscontro, mettendo in luce un gruppo criminale, attivo prevalentemente nella Valle di Suessuola e collegato ...

