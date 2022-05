Sconti pazzeschi per la Special Week di Sky fino al 17 Maggio 2022

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’iniziativa Skyè nel vivo del suo svolgimento. Dal 6al 17, la pay-tv offre nuove possibilità di abbonamento per chi voglia godere dell’intrattenimento della piattaforma.Sky:pazzi per Tv, Cinema e Netflix all inclusive La settimanae per i contenuti di Sky è arrivata. Partita il 6, si concluderà il 17e offrirà grandi opportunità di abbonamento per il pubblico. La promozione con un ribasso di oltre il 50% prevede non solo i contenuti di Sky, ma anche quelli di Netflix. Infatti, la pay -tv di Comcast offrirà i contenuti di Sky TV, Sky Cinema e Netflix ai nuovi abbonati, ad un prezzo ...