(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Espresso premia. Il ristorante gastronomico di Tenuta Duca Marigliano ada uno a duenella guida “I Ristoranti e i Vini d’Italia 2022?. Merito dello chef Luigi Coppola, classe 1984 originario di Capaccio-e della sua cucina basata su una continua ricerca a metà strada tra memoria e creatività. Come riportato nella guida “Luigi Coppola, capaccese doc, racconta validamente la cucina del territorio con icastiche interpretazioni dei prodotti locali. Il pane, impastato con farina di ghiande, ricorda unto di penuria. Le tecniche ossidative utilizzate nelle preparazioni fanno riferimento ad un periodo nel quale la conservazione del cibo non era agevole”. Una cucina dunque, quella di Luigi Coppola, intrisa di ricordi e sapori ...

_74Nicea_ : @NEROaMETAno No, ristorazione. Gioco un casa. ?? - z0ltarspks : Facciamo fallire la ristorazione perché secondo twitter dot com i piatti si possono preparare anche a casa - mickey_toms : hai già esperienza lavorativa nel mondo della ristorazione? sì, a casa mia apparecchio e sparecchio la tavola - mauroevangelis1 : @topolinesco1 @mauromorosi77 Veramente la 'storia' dice altro.Dopo mesi di divieti tanti commercianti sono falliti.… - comristorazione : Nasce la Prima Contrada del Vesuvio a firma Casa Setaro: la cantina é tra i #WineHeroes di Joe Bastianich Iscriviti… -

Il Denaro

Tenuta Duca Marigliano è oggi un piccolo albergo di charme di 19 camere e suite, distribuite tra lapadronale e laun tempo abitata dai coloni impegnati nei lavori agricoli. In una parte di ......posto di quelle in plastica monouso per le scuole e le mense gestite dalla società di... Alle persone che frequentano le mense collettive si chiede di portare ogni giorno ale posate ... Ristorazione, Casa Coloni (Paestum) passa da uno a due cappelli - Ildenaro.it BRACI by Barù, il ristorante nel cuore della movida milanese Nel cuore della movida milanese, sui Navigli, BRACI by Barù è un luogo votato alla convivialità, dedicato allo stare bene e al sentirsi a ...Sua maestà l’orecchietta protagonista della due giorni con 4 chef stellati Michelin da tutta Italia. Agli studenti vincitori uno stage in un ristorante blasonato “ChePuglia” è un concorso nazionale in ...