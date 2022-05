Advertising

Digital_Day : Sul 5G, i quattro principali operatori nazionali - Iliad, TIM, Vodafone e WindTre - hanno ottenuto punteggi simili… -

DDay.it

In Core Consistent Quality, Vodafone ha battutodi 2,4 punti percentuali. Le misure di qualità costante diquantificano la frequenza con cui l'esperienza degli utenti su una rete è ...In Core Consistent Quality, Vodafone ha battutodi 2,4 punti percentuali. Le misure di qualità costante diquantificano la frequenza con cui l'esperienza degli utenti su una rete è ... OpenSignal: TIM premiata per la rete 5G. Per il 4G Vodafone stravince (Teleborsa) - Vodafone è risultata il miglior operatore per esperienza di rete mobile in Italia nella maggior parte delle categorie nell'ultimo rapporto di Opensignal pubblicato oggi.Vodafone è risultata il miglior operatore per esperienza di rete mobile in Italia nella maggior parte delle categorie nell'ultimo rapporto di Opensignal ...