Mourinho raddoppia: 'Resto a Roma e puntiamo la Champions': Mourinho raddoppia: "Resto a Roma e puntiamo la Champio…

Smalling e Micky Sui singoli,spende parole al miele per Smalling e Mkhitaryan: "Noi abbiamo vinto insieme tre titoli (Community Shield, Coppa di Lega, Europa League) al Manchester United. ...All'11' Bonaventura lasciato colpevolmente libero in areaper la Fiorentina con un ... Così, la squadra disi rende pericolosa solo una volta in tutti i 90 minuti con un colpo di ... Mourinho raddoppia: “Resto a Roma e puntiamo la Champions” classica partita da 0-0 con una squadra stanca e l’altra obiettivamente scarsa , la Viola davvero modesta, con una decisione il calcio di rigore per tocco sul parastinchi, che va in vantaggio dopo 5 ...Il rigore generoso concesso in avvio alla formazione viola fa scoppiare il putiferio sui social: ma molti sostenitori giallorossi fanno mea culpa.