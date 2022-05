Macron, retroscena: come sta cercando di mettere ko l'Ucraina, clamorosa frattura in Europa (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Strasburgo il tema all'ordine del giorno era la chiusura della Conferenza sul futuro dell'Europa e sia Ursula von der Leyen sia Emmanuel Macron hanno affermato di voler rivedere i trattati per introdurre il voto a maggioranza qualificata al posto del voto unanime dei 27 Paesi membri. Ma attenzione, osserva ItaliaOggi, perché il presidente francese si è spinto oltre proponendo l'istituzione di una "Comunità politica europea", una sorta di sere B dell'Ue, allargata a Paesi come l'Ucraina che non sono ancora entrati. Un contentino per Volodymyr Zelensky. Del resto è stato lo stesso Macron a precisare, smentendo la Von der Leyen, che per l'ingresso in Europa di Kiev ci vorranno decenni. E ha non a caso aggiunto che "la pace non si costruisce con l'umiliazione della Russia. Non dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Strasburgo il tema all'ordine del giorno era la chiusura della Conferenza sul futuro dell'e sia Ursula von der Leyen sia Emmanuelhanno affermato di voler rivedere i trattati per introdurre il voto a maggioranza qualificata al posto del voto unanime dei 27 Paesi membri. Ma attenzione, osserva ItaliaOggi, perché il presidente francese si è spinto oltre proponendo l'istituzione di una "Comunità politica europea", una sorta di sere B dell'Ue, allargata a Paesil'che non sono ancora entrati. Un contentino per Volodymyr Zelensky. Del resto è stato lo stessoa precisare, smentendo la Von der Leyen, che per l'ingresso indi Kiev ci vorranno decenni. E ha non a caso aggiunto che "la pace non si costruisce con l'umiliazione della Russia. Non dobbiamo ...

Advertising

Muu_kui : RT @amaricord: Macron ha davvero mandato un messaggio al conduttore per chiedere la squalifica dei Maneskin, non questo retroscena dopo un… - RADIOBRUNO1 : Eurovision, svelati i retroscena: Macron chiese la squalifica dei Maneskin #Maneskin #Eurovision #EmmanuelMacron - 34_liss : RT @rtl1025: ?? La BBC rivela un retroscena riguardo l'#EurovisionSongContest2021: il commentatore francese Stephane Bern durante la serata… - amorevaffanculo : RT @amaricord: Macron ha davvero mandato un messaggio al conduttore per chiedere la squalifica dei Maneskin, non questo retroscena dopo un… - Nob0dy_IsListen : RT @amaricord: Macron ha davvero mandato un messaggio al conduttore per chiedere la squalifica dei Maneskin, non questo retroscena dopo un… -