Il punto su quando partirà il Registro delle Opposizioni per numeri cellulari e su come ci si iscriverà (Di mercoledì 11 maggio 2022) quando partirà il Registro delle Opposizioni per numeri cellulari e come sarà possibile iscriversi in Italia? Manca ancora un po’ al momento atteso davvero da molti ma in questi giorni e ore sono giunte conferme sul via definitivo al progetto per tutelarsi dalle campagne di telemarketing assiduo. Quanto si apriranno le iscrizioni Non ci sono più dubbi sul fatto che il via al Registro delle Opposizioni per numeri cellulari sarà quello del 27 giugno. Lo scorso aprile, in Gazzetta Ufficiale, era stato pubblicato il decreto che allargava l’utilizzo del Registro appunto ai recapiti delle SIM mobili, oltre a quelli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)ilpersarà possibile iscriversi in Italia? Manca ancora un po’ al momento atteso davvero da molti ma in questi giorni e ore sono giunte conferme sul via definitivo al progetto per tutelarsi dalle campagne di telemarketing assiduo. Quanto si apriranno le iscrizioni Non ci sono più dubbi sul fatto che il via alpersarà quello del 27 giugno. Lo scorso aprile, in Gazzetta Ufficiale, era stato pubblicato il decreto che allargava l’utilizzo delapai recapitiSIM mobili, oltre a quelli ...

