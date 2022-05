Finale Coppa Italia 2022: diretta streaming e TV di Juventus-Inter (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci siamo: l’attesissima Finale di Coppa Italia 2021/2022 è pronta ad essere disputata. Questa sera alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo Inter e Juventus, che si ritroveranno di nuovo una di fronte all’altra per la quarta volta in questa stagione. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio del match e dove vedere la diretta TV e streaming della super sfida. La Juventus, guidata da mister Massimiliano Allegri, è giunta in Finale dopo aver eliminato nel seguente ordine: Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina; mentre l’Inter di mister Simone Inzaghi ha superato Empoli, Roma e Milan. In questa stagione, i bianconeri non sono riusciti ancora a battere gli ostici nerazzurri, che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci siamo: l’attesissimadi2021/è pronta ad essere disputata. Questa sera alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo, che si ritroveranno di nuovo una di fronte all’altra per la quarta volta in questa stagione. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio del match e dove vedere laTV edella super sfida. La, guidata da mister Massimiliano Allegri, è giunta indopo aver eliminato nel seguente ordine: Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina; mentre l’di mister Simone Inzaghi ha superato Empoli, Roma e Milan. In questa stagione, i bianconeri non sono riusciti ancora a battere gli ostici nerazzurri, che ...

