Calciomercato | Laudisa | “Spalletti spinge per il rinnovo | idea Musso dell’Atalanta”

Advertising

sscalcionapoli1 : Laudisa: “Osimhen? Davanti ad una grande offerta bisogna mettersi nei panni della società” -

Radio Rossonera

...al trionfo del Lecce nel campionato di Serie B e alla promozione in Serie A anche Carlo, ... È un grande esperto di. Come si muoverà Corvino 'Da lui bisogna aspettarsi di tutto, in ...A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Carlo, giornalista di Gazzetta. Tutte le news sule sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ... Calciomercato - Laudisa: "Il Milan vuole vincere. Sarà un mercato importante!" ForzAzzurri.net - Mercato Napoli, parla Laudisa Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole: ...Carlo Laudisa ha fatto il punto sul mercato del Napoli soffermandosi sulla vicenda portieri: 'Juan Musso è stato un investimento, ma tutti sono in vendita all'Atalanta'.