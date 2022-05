Accoltellata dall’ex compagno a Padova dopo la fine della relazione, è grave: lui aveva già aggredito le precedenti fidanzate (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna di 52 anni è rimasta gravemente ferita per mano dell’ex compagno, che l’ha Accoltellata ferocemente in casa sua in via Cafasso, a Padova. La donna in questo momento sta lottando ed è in gravi condizioni, mentre l’uomo è in custodia dei carabinieri e rischia di essere accusato di tentato omicidio. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio. La relazione era finita da poco: lui ha deciso di accoltellarla La vittima è una donna di 52 anni che, fino a poco tempo fa, viveva con il suo aggressore: la relazione era finita da poco. L’uomo, un pluripregiudicato originario di Caprino Veronese di 51 anni, era già stato condannato per aver ucciso a coltellate l’ex compagna nel 1999. Anche nel 2011, al termine del rapporto con una precedente compagna, aveva avuto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna di 52 anni è rimastamente ferita per mano dell’ex, che l’haferocemente in casa sua in via Cafasso, a. La donna in questo momento sta lottando ed è in gravi condizioni, mentre l’uomo è in custodia dei carabinieri e rischia di essere accusato di tentato omicidio. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio. Laera finita da poco: lui ha deciso di accoltellarla La vittima è una donna di 52 anni che, fino a poco tempo fa, viveva con il suo aggressore: laera finita da poco. L’uomo, un pluripregiudicato originario di Caprino Veronese di 51 anni, era già stato condannato per aver ucciso a coltellate l’ex compagna nel 1999. Anche nel 2011, al termine del rapporto con una precedente compagna,avuto ...

