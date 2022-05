Sabrina “Sabrynex” Efionay | vita priva e curiosità dell’autrice del romanzo “Over”

(Di martedì 10 maggio 2022)è la giovane autrice del” che ha segnato il suo debutto nell’editoria nel 2016, seguito da “2” (pubblicato lo stesso anno) e “#TBT Indietro Non Si Torna” del 2017. Oggi la scrittrice sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice Serena Bortone. Nata a Castelvolturno nel 1999 da madre nigeriana, pochi giorni dopo la nascita è affidata ad una famiglia napoletana. A sedici anni pubblica il primo, “” sotto lo pseudonimo di “”, incentrato come i successivi lavori su storie riguardanti l’universo adolescenziale tra amori, famiglia e dipendenze. La scrittrice pubblica i ...

Advertising

Blitz quotidiano

E scrivevo, su Wattpad, una piattaforma narrativa online, pseudonimo:". Tre romanzi, Over ... Mi dice: ciaoti sto leggendo, vieni a Milano. Pensavo a uno scherzo. Del resto, lui non ...E scrivevo, su Wattpad, una piattaforma narrativa online, pseudonimo:". Tre romanzi, Over ... Mi dice: ciaoti sto leggendo, vieni a Milano. Pensavo a uno scherzo. Del resto, lui non ... Sabrina Efionayi chi è: dove e quando è nata, età, biografia, libri, Sabrynex e carriera Studentessa in Culture digitali e della comunicazione presso l’Università Federico II di Napoli, la Efionay dopo l’exploit di Over e dei seguenti romanzi, decide di virare verso una scrittura ...Sabrina Efionayi con la madre adottiva napoletana ... E scrivevo, su Wattpad, una piattaforma narrativa online, pseudonimo: Sabrynex ». Tre romanzi, Over, Over 2 e #Tbt indietro non si torna, tre ...