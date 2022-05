Roma, alcuni dei 1800 biglietti «regalati» per la finale di Conference rivenduti sul web a 5mila euro (Di martedì 10 maggio 2022) Sul Corriere della Sera il caso dei biglietti per la finale di Conference League della Roma. Il club ne ha regalati 166 ai tifosi che furono costretti ad assistere alla disastrosa partita contro il Bodo, in ottobre, ed ha messo in palio gli altri attraverso un sorteggio per gli abbonati. In tutto 1800 biglietti sui quali, però, si è scatenato il bagarinaggio. “Sono spuntate sulle piattaforme social proposte per comprare — a caro prezzo — qualche biglietto per Roma-Feyenoord, ultimo atto della Conference League, in programma il 25 maggio a Tirana”. “La Roma fornisce la chiave di accesso, la Uefa completa la procedura permettendo il cambio di utilizzatore. Bagarini per un giorno, insomma. In una prima inserzione su ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Sul Corriere della Sera il caso deiper ladiLeague della. Il club ne ha166 ai tifosi che furono costretti ad assistere alla disastrosa partita contro il Bodo, in ottobre, ed ha messo in palio gli altri attraverso un sorteggio per gli abbonati. In tuttosui quali, però, si è scatenato il bagarinaggio. “Sono spuntate sulle piattaforme social proposte per comprare — a caro prezzo — qualche biglietto per-Feyenoord, ultimo atto dellaLeague, in programma il 25 maggio a Tirana”. “Lafornisce la chiave di accesso, la Uefa completa la procedura permettendo il cambio di utilizzatore. Bagarini per un giorno, insomma. In una prima inserzione su ...

