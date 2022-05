“Proiettile vagante”, su Netflix il thriller che sembra un piccolo Fast&Furious europeo (Di martedì 10 maggio 2022) Raccogliamo lamentele di quanto l’offerta di Netflix stia scivolando vero il basso, ma sulla piattaforma streaming a saperla cercare c’è una chicca, “Proiettile vagante”, un thriller che vale la pena gustare e che sembra un piccolo “Fast&Furious” europeo scritto e diretto da Guillaume Pierret. Lino (Alban Lenoir) è un meccanico detenuto per un tentativo di furto in una gioielleria usando una macchina che era riuscita nell’impresa di abbattere 4 muri di cemento armato. In prigione lo viene a cercare Charas (Ramzy Bedia) che è a capo di una squadra speciale che insegue i Go-fast trafficanti di droga. Lavorando in libertà vigilata Lino riesce con il suo know-how a centuplicare gli interventi riusciti, ma Charas si accorge che c’è una talpa nella squadra. Chi ucciderà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Raccogliamo lamentele di quanto l’offerta distia scivolando vero il basso, ma sulla piattaforma streaming a saperla cercare c’è una chicca, “”, unche vale la pena gustare e cheun“Fast&Furious”scritto e diretto da Guillaume Pierret. Lino (Alban Lenoir) è un meccanico detenuto per un tentativo di furto in una gioielleria usando una macchina che era riuscita nell’impresa di abbattere 4 muri di cemento armato. In prigione lo viene a cercare Charas (Ramzy Bedia) che è a capo di una squadra speciale che insegue i Go-fast trafficanti di droga. Lavorando in libertà vigilata Lino riesce con il suo know-how a centuplicare gli interventi riusciti, ma Charas si accorge che c’è una talpa nella squadra. Chi ucciderà ...

