Mercato Roma | la tripla idea di Mourinho fa sognare i tifosi

Il Mercato della Roma potrebbe accendersi in maniera concreta già nel corso delle prossime settimane. Caccia a un nuovo attaccante, un centrale difensivo e un centrocampista in caso di addio a Veretout o Cristante Una finale di Conference League da portare a casa poi spazio ai nuovi obiettivi Mercato in vista della prossima stagione.

