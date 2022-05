Mariupol, l’ipotesi più agghiacciante: gas soffiato nei cunicoli per stanare i soldati di Azov nell’acciaieria (Di martedì 10 maggio 2022) Al momento è solo un’ipotesi, purtroppo molto, molto credibile. I russi potrebbero decidere di prendere le acciaierie di Mariupol introducendo gas nei cunicoli, per stanare i soldati del battaglione Azov, dopo l’evacuazione dei civili andata a buon fine grazie all’Onu e alla Croce Rossa. Secondo fonti ucraine, a Mariupol le forze russe stanno preparando «un grande attacco chimico atteso per mercoledì 11 maggio» contro i combattenti ucraini asserragliati, come ha detto il vicepresidente del Consiglio comunale di Mariupol, Oleksandr Lashin in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook. Il gas per stanare i soldati di Azov nell’acciaieria? Con quali mezzi? Sono in tanti a pensare che Putin potrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Al momento è solo un’ipotesi, purtroppo molto, molto credibile. I russi potrebbero decidere di prendere le acciaierie diintroducendo gas nei, perdel battaglione, dopo l’evacuazione dei civili andata a buon fine grazie all’Onu e alla Croce Rossa. Secondo fonti ucraine, ale forze russe stanno preparando «un grande attacco chimico atteso per mercoledì 11 maggio» contro i combattenti ucraini asserragliati, come ha detto il vicepresidente del Consiglio comunale di, Oleksandr Lashin in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook. Il gas perdi? Con quali mezzi? Sono in tanti a pensare che Putin potrebbe ...

