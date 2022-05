L'Ucraina conquista la prima semifinale di Eurovision 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) I Kalush Orchestra fanno ballare Torino. «Rappresentare il proprio Paese è sempre una responsabilità, per noi lo è ancora di più», racconta il gruppo che arriva in Italia nel momento più difficile per il proprio Paese. E secondo i bookmakers, punta alla vittoria (spodestando Mahmood e Blanco) Leggi su vanityfair (Di martedì 10 maggio 2022) I Kalush Orchestra fanno ballare Torino. «Rappresentare il proprio Paese è sempre una responsabilità, per noi lo è ancora di più», racconta il gruppo che arriva in Italia nel momento più difficile per il proprio Paese. E secondo i bookmakers, punta alla vittoria (spodestando Mahmood e Blanco)

Advertising

Ettore_Rosato : “L'Occidente preparava una invasione dei nostri territori l'offensiva in #Ucraina un’operazione preventiva, necess… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: L’aggressione dell’#Ucraina ha rimesso in discussione la più grande conquista dell’#UE: la… - VanityFairIt : I Kalush Orchestra fanno ballare Torino. «Rappresentare il proprio Paese è sempre una responsabilità, per noi lo è… - marmanyoro : RT @GigiCrimi: @MelanyHamilton_ @semanthide3 @PoliticaPerJedi Siediti che ti do una notizia: Il 24 febbraio del 2022 Putin ha deciso unilat… - serienauta : La canzone dell’Ucraina conquista la mia famiglia per il secondo anno, ormai siamo dipendenti. ??#ESCita -