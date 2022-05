L'Oms chiede la pace: verificati 200 attacchi contro centri sanitari dall'inizio dell'invasione (Di martedì 10 maggio 2022) Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus , chiede a gran voce la pace: 'C'è una medicina che l'Oms non può distribuire ed è quella di cui l'Ucraina ... Leggi su globalist (Di martedì 10 maggio 2022) Il direttore generale'Organizzazione mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ,a gran voce la: 'C'è una medicina che l'Oms non può distribuire ed è quella di cui l'Ucraina ...

Advertising

PiranSim : @Masssimilianoo @pesorati Ci sono dichiarazioni dell'oms a riguardo, in cui si chiede ufficialmente alla Russia di… - Ilmedioevale : @AndreaVenanzoni Ma, dopo tutte le previsioni sballate, dopo che anche l'OMS ha ovviamente lodato la Svezia, che ge… - verdesmeraldo : RT @Lia35646494: OMS chiede agli stati di modificare la propria costituzione ,per dare spazio agli organismi internazionali,come l' OMS ste… - Angela86550334 : RT @Lia35646494: OMS chiede agli stati di modificare la propria costituzione ,per dare spazio agli organismi internazionali,come l' OMS ste… - MamolkcsMamol : RT @Che_Jordan: @MamolkcsMamol -