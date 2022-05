Infortunio Locatelli | novità dal JTC | le condizioni dello juventino

(Di martedì 10 maggio 2022)in arrivo dalla Continassa sul centrocampista bianconero. Ecco quali sono le suesta svolgendo l’allenamento odierno con il resto del gruppo. E’ questa la notizia positiva per Allegri in vista della finale di Coppa Italia di domani sera contro l’Inter. Il centrocampista della Juve, out perproprio dalla sfida contro i nerazzurri persa allo Stadium il 3 aprile, con ogni probabilità tornerà regolarmente tra i convocati e quindi a disposizione del suo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Locatelli è tornato ad allenarsi in gruppo e Luca Pellegrini avrebbe recuperato dall'infortunio alla caviglia rendendosi disponibile per la finale.