Il turismo in FVG regge e punta a superare la prova del Covid?

Leggi su udine20

(Di martedì 10 maggio 2022) Si sa che il, anche in Fvg, è stato uno dei comparti economici più flagellati dalla pandemia, ma l’inversione di tendenza appare oggi significativa: il sistema ha incontrato pesanti difficoltà, soprattutto nel 2020, ma è riuscito are e a capovolgere il trend, già a partire dal 2021. E le attese per quest’anno sembrano confermare il ritrovato ottimismo. Ad avvalorarlo sono anche i dati raccolti dalle Camere di Commercio regionali e PromoFvg, incrociati agli applicativi analitici e alle indagini a campione con risposte di imprenditori e turisti elaborate da Isnart, istituto del sistema camerale che mette a disposizione strumenti utili a supportare la crescita delle attività produttive della filiera legata all’ospitalità. Una filiera che in Fvg conta 12.324 imprese registrate (dato al 31 dicembre 2021), il 2% ...