Gli Psicologi e ThaSupreme insieme nel singolo Non lo faccio più (Di martedì 10 maggio 2022) : il duo romano suonerà anche a Budapest e a Genova nel tour estivo Dopo l'uscita di Trauma il 29 aprile, che ha debuttato alla #2 nella classifica FIMI degli album più venduti e alla #1 in quella dei vinili, esce venerdì 13 maggio una sorpresa per i fan: il nuovo singolo Non lo faccio più di Psicologi prodotto da Bomba Dischi e Universal Music. L'inedito di Lil Kaneki e Drast feat tha Supreme è un brano fresco e leggero, ideale per aprire la stagione estiva alle porte. Il brano è stato annunciato con un teaser che ha rivelato la presenza di un murales che con l'acronimo NLFP e i loghi inconfondibili di tha Supreme e Psicologi aveva regalato un'anticipazione nascosta della nuova collaborazione. "Quante volte ho detto non lo faccio più" sono le prime parole cantante come un grido dispettoso dopo i primi ...

