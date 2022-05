Giorgio Riva e la nuotata ecosostenibile intorno all’isola d’Elba

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 10 maggio 2022) Il giro dell’isolaa nuoto per compiere una grande impresa sportiva e al contempo lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente: è questa la sfida che, nuotatore e istruttore, compirà in cinque tappe tra il 23 e il 27 maggio. 110km totali, che porteranno il trentacinquenne di Carate Brianza a compiere il perimetro della terza isola in Italia per dimensioni. Il programma dell’impresa diUna sfida estremamente complicata e faticosa, con lo scopo di sottolineare l’importanza dell’ecosistema marino, tanto affascinante quanto importante e fragile. L’inquinamento dei mari dovuto dalla presenza di microplastiche e rifiuti plastici in generale rappresenta circa l’80% della sporcizia in mare e sta diventando una questione sempre meno ...