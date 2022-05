Fertilità maschile dopo il cancro, uno studio ipotizza il ripristino completo con tessuti crioconservati oltre 20 anni (Di martedì 10 maggio 2022) Un nuovo studio condotto sui testicoli dei topi ha aperto la via ad importanti, possibili sviluppi per il ripristino completo della Fertilità dopo un cancro negli umani. Il ricercatore Eoin Whelan della School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania (Usa) e i suoi colleghi hanno scoperto che del tessuto del testicolo maschile crioconservato di un topo può essere reimpiantato anche dopo più di 20 anni, continuando a produrre spermatozoi vitali. Certo, il grado di Fertilità non è paragonabile a quello ottenuto con tessuto immediatamente trapiantato o congelato per più breve tempo. Ma i risultati rimangono comunque assai promettenti, soprattutto per quel riguarda il trattamento di ragazzi e bambini con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Un nuovocondotto sui testicoli dei topi ha aperto la via ad importanti, possibili sviluppi per ildellaunnegli umani. Il ricercatore Eoin Whelan della School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania (Usa) e i suoi colleghi hanno scoperto che del tessuto del testicolocrioconservato di un topo può essere reimpiantato anchepiù di 20, continuando a produrre spermatozoi vitali. Certo, il grado dinon è paragonabile a quello ottenuto con tessuto immediatamente trapiantato o congelato per più breve tempo. Ma i risultati rimangono comunque assai promettenti, soprattutto per quel riguarda il trattamento di ragazzi e bambini con il ...

