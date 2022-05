Covid Ragusa | 2 872 contagi | un morto a Scicli e uno a Comiso

(Di martedì 10 maggio 2022)– Calano idanelno ma salgono i decessi. Due i morti registrati nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 10 maggio, dal bollettino dell’Asp di.I positivi in totale sono 2872 di cui 2840 si trovano in isolamento domiciliare, 32 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 87.412 mentre i morti sono saliti a 546. Si tratta di un 84enne di, vaccinata con 3 dosi,nel reparto di Malattie Infettive a Modica e di un62enne di, vaccinato con 2 dosi,nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Giovanni paolo II di.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: ...

Sono 1.227 i nuovi casi diregistrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.777 tamponi ... 380 a Palermo, 244 a Catania, 234 a Messina, 67 a Siracusa, 104 a, 91 a Caltanissetta, 148 ad ...Il tasso positività scende 13,5%, in calo rispetto a 24 ore or sono, mentre salgono i ricoveri ordinari di 87 unità. Covid, 17.155 i nuovi casi e 84 le vittime nelle ultime 24 ore. Covid, 17.155 i nuo ...