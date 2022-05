Convocato incontro per costituzione del “Circolo dei Viticoltori di Castelvenere”, il comune più ‘vitato’ del Centro Sud (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere – Valutare l’opportunità di costituire un “Circolo dei Viticoltori di Castelvenere”, il comune più “vitato” del Centro Sud, è l’obiettivo che si propone il primo incontro promosso dall’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo. “L’incontro – chiarisce il consigliere comunale delegato all’Agricoltura, Pasquale Macolino – si terrà mercoledì 18 maggio (ore 19) nei locali dell’Enoteca comunale ed è finalizzato a valutare l’opportunità della costituzione di un Circolo, ad individuarne le modalità organizzative ed i criteri per la definizione di una bozza di statuto”. “Nella consapevolezza che il dialogo ed il confronto – aggiunge poi il sindaco Di Santo – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Valutare l’opportunità di costituire un “deidi”, ilpiù “vitato” delSud, è l’obiettivo che si propone il primopromosso dall’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo. “L’– chiarisce il consigliere comunale delegato all’Agricoltura, Pasquale Macolino – si terrà mercoledì 18 maggio (ore 19) nei locali dell’Enoteca comunale ed è finalizzato a valutare l’opportunità delladi un, ad individuarne le modalità organizzative ed i criteri per la definizione di una bozza di statuto”. “Nella consapevolezza che il dialogo ed il confronto – aggiunge poi il sindaco Di Santo – ...

