Attrazione Fatale, Glen Close: "Le serie deve raccontare la storia di Alex, è una persona fragile" (Di martedì 10 maggio 2022) L'iconico film di Adrian Lyne del 1987 sarà riportato in vita da una serie di Paramount+ con Lizzy Caplan nel ruolo di Glen Close, la quale spera che il personaggio di Alex sia al centro della storia. Esattamente 35 anni dopo il debutto di Attrazione Fatale, l'iconico thriller erotico di Adrian Lyne, Glenn Close ha dato alcuni saggi consigli ai realizzatori della nuova serie ispirata alla pellicola: "Dovete mostrare più lati di Alex, è una persona fragile e non soltanto una donna pazza." Il finale originale di "Attrazione Fatale" si concludeva con il suicidio del personaggio interpretato dalla ...

