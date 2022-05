Ultime Notizie – Russia e 9 maggio, Ucraina: “Nessuna parata Vittoria a Mariupol” (Di lunedì 9 maggio 2022) Russia e 9 maggio, Nessuna parata per la Giornata della Vittoria è stata organizzata nella città di Mariupol in Ucraina. Lo rende noto un consigliere del sindaco, Petro Andriushchenko, dicendo che c’è stata solo una cerimonia con la deposizione di corone di fronte ad un monumento recentemente ristrutturato dai separatisti filorussi. “Per celebrare il 9 maggio, gli occupanti hanno acceso una fiamma di fronte al monumento Savur Mohyla, con una torcia proveniente dal fuoco eterno di Mosca – ha detto – la grottesca combinazione delle tradizioni olimpiche e quella dell’ascensione è la migliore dimostrazione dell’essenza del Giorno della Vittoria”. Intanto, il consiglio comunale denuncia “che gli occupanti celebrano il giorno della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022)e 9per la Giornata dellaè stata organizzata nella città diin. Lo rende noto un consigliere del sindaco, Petro Andriushchenko, dicendo che c’è stata solo una cerimonia con la deposizione di corone di fronte ad un monumento recentemente ristrutturato dai separatisti filorussi. “Per celebrare il 9, gli occupanti hanno acceso una fiamma di fronte al monumento Savur Mohyla, con una torcia proveniente dal fuoco eterno di Mosca – ha detto – la grottesca combinazione delle tradizioni olimpiche e quella dell’ascensione è la migliore dimostrazione dell’essenza del Giorno della”. Intanto, il consiglio comunale denuncia “che gli occupanti celebrano il giorno della ...

