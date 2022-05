Ucraina, un carro armato russo colpisce due volte una mina e salta in aria (Di lunedì 9 maggio 2022) Un carro armato russo colpisce due volte una mina e salta in aria: le immagini dell'esplosione nel video delle forze di terra delle forze armate ucraine. 9 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Undueunain: le immagini dell'esplosione nel video delle forze di terra delle forze armate ucraine. 9 maggio 2022

Advertising

GiovaQuez : La Germania ha raggiunto un accordo per fornire all'Ucraina sette howitzer, obici corazzati semoventi, simili ad un… - BluDiChina : RT @BluDiChina: Nel 1945 Marlene Dietrich rientra in Germania sfilando vestita da G.I. su un carro armato americano. Qualcuno le urla “trad… - lefarey : RT @RaiNews: Il carrista russo non sa più dove andare dopo aver preso due mine ucraine. Video #Russia #ucraina #guerra - 2021Reinvictus : La seconda ha fatto saltare al 99% la ruota motrice sx. Carro bloccato. Mi chiedo perchè si siano andati ad infila… - ninda1952 : RT @RaiNews: Il carrista russo non sa più dove andare dopo aver preso due mine ucraine. Video #Russia #ucraina #guerra -