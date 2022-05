Salvini, viaggio Draghi in Usa porti pace, non armi (Di lunedì 9 maggio 2022) "Spero che il viaggio di Draghi in America porti pace e non altre armi: i due contendenti vogliono sedersi al tavolo della pace, non vorrei che altri non lo volessero...". Lo afferma il leader della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Spero che ildiin Americae non altre: i due contendenti vogliono sedersi al tavolo della, non vorrei che altri non lo volessero...". Lo afferma il leader della ...

