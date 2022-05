“Rewind” al Teatro Repower lo spettacolo con Filippo Timi e Malika Ayane (Di lunedì 9 maggio 2022) Al Teatro Repower arriva Rewind, lo spettacolo dove i protagonisti del musical si uniscono a diversi artisti per sostenere i progetti di ricerca sull’HIV. A presentare lo show sono Italy Bares e Anlaids. Ad offrire il loro contribuito artistico, gratuitamente, anche Malika Ayane e Filippo Timi. Sul palco del Teatro Repower di Milano arriva Rewind. Il prossimo 12 maggio uno show che vuole sostenere Anlaids; ovvero una tra le prime associazioni nate in Italia, quasi 40 anni fa, per fermare la diffusione dell’infezione da HIV. Malika Ayane. Credits: Carola Blondelli/ Filippo TimiRiuniti in uno spettacolo 7 coreografi e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Alarriva, lodove i protagonisti del musical si uniscono a diversi artisti per sostenere i progetti di ricerca sull’HIV. A presentare lo show sono Italy Bares e Anlaids. Ad offrire il loro contribuito artistico, gratuitamente, anche. Sul palco deldi Milano arriva. Il prossimo 12 maggio uno show che vuole sostenere Anlaids; ovvero una tra le prime associazioni nate in Italia, quasi 40 anni fa, per fermare la diffusione dell’infezione da HIV.. Credits: Carola Blondelli/Riuniti in uno7 coreografi e ...

