Oggi 17 155 casi e 84 morti | positività giù al 13 | 5%

(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Sono 17.155 i nuovidi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 30.804 di ieri e soprattutto i 18.8896 contagi di lunedì scorso. I tamponi processati sono 126.559 (ieri 203.452) con il tasso diche scende dal 15,1% al 13,5%. I decessi sono 84 (ieri 72). Le vittime totali da inizio pandemia sono 164.573. In aumento i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono sette in più (ieri +1), 363 in tutto, e quelli nei reparti ordinari sono 80 in più (ieri -160) arrivando a 8.735 complessivi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni e' la Lombardia con 2.351 contagi, seguita da Emilia Romagna (+2.095), Campania (+1828), Lazio (+1.762) e Sicilia (+1.227). Itotali dall'inizio della pandemia salgono a ...