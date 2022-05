Nastri d’Argento 2022: tutti i vincitori della sezione "cortometraggi" (Di lunedì 9 maggio 2022) Scopriamo assieme i nomi dei vincitori della sezione 'cortometraggi' dei Nastri d'Argento 2022, oltre alle menzioni speciali sui temi del sociale che sono state annunciate oggi, Lunedì 9 Maggio. I vincitori dei Nastri d'Argento 2022, per la sezione "cortometraggi", sono Dreamland di Gianluigi Toccafondo per l'animazione e Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Antonia Truppo: ad annunciarlo i Giornalisti Cinematografici Italiani che a SCENA, lo spazio della Regione Lazio per gli incontri sulla cultura cinematografica, hanno consegnato anche un Premio speciale a Giuseppe Piccioni per Preghiera della sera - Diario di una passeggiata presentato all'ultima ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) Scopriamo assieme i nomi dei' deid'Argento, oltre alle menzioni speciali sui temi del sociale che sono state annunciate oggi, Lunedì 9 Maggio. Ideid'Argento, per la", sono Dreamland di Gianluigi Toccafondo per l'animazione e Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Antonia Truppo: ad annunciarlo i Giornalisti Cinematografici Italiani che a SCENA, lo spazioRegione Lazio per gli incontri sulla cultura cinematografica, hanno consegnato anche un Premio speciale a Giuseppe Piccioni per Preghierasera - Diario di una passeggiata presentato all'ultima ...

