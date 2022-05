LIVE Zeppieri-Khachanov 0-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il match prende il via (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Zeppieri, 1-1. Stecca del russo, si sblocca anche l’azzurro. 40-0 Il nastro aiuta Giulio: rovescio che si impenna e muore dalla parte di Khachanov. 30-0 Prima esterna e dritto lungolinea, gran bel punto vinto dal Romano. 15-0 Bel dritto stretto di Zeppieri, che conquista il primo punto del suo match. GAME Khachanov, il russo tiene il servizio agevolmente. 40-0 Altra risposta in rete dell’azzurro. 30-0 Buona l’idea del back in avanzamento per Giulio, ma perde il controllo e la palla va in corridoio. 15-0 Fuori la risposta di Zeppieri sulla seconda avversaria. SI COMINCIA! SERVE KAREN Khachanov. 15.37 Il vincitore di oggi affronterà al secondo turno uno tra lo spagnolo Pablo ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 1-1. Stecca del russo, si sblocca anche l’azzurro. 40-0 Il nastro aiuta Giulio: rovescio che si impenna e muore dalla parte di. 30-0 Prima esterna e dritto lungolinea, gran bel punto vinto dalno. 15-0 Bel dritto stretto di, che conquista il primo punto del suo. GAME, il russo tiene il servizio agevolmente. 40-0 Altra risposta in rete dell’azzurro. 30-0 Buona l’idea del back in avanzamento per Giulio, ma perde il controllo e la palla va in corridoio. 15-0 Fuori la risposta disulla seconda avversaria. SI COMINCIA! SERVE KAREN. 15.37 Il vincitore di oggi affronterà al secondo turno uno tra lo spagnolo Pablo ...

